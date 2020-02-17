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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد طوال انتظار ... هاذالمرض الخبيث الذي قضى على" السلطان قابوس..."شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد طوال انتظار ... هاذالمرض الخبيث الذي قضى على" السلطان قابوس..."شاهد هاذالمرض الخبيث الذي قضى على" السلطان قابوس..هو نفس المرض الذي يعاني منه الرئيس المصري حيث كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تفاصيل جديدة عن المرض الذي أصابه. وكان علاء - نجل الرئيس الأسبق - اعترف في تغريدة بإجراء والده لجراحة ، دون أن يوضح طبيعتها. وقالت المصادر المقربة من إنه جرى نقله للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي وجرى حجزه في قسم الأورام لتحديد حالته بدقة . وأشارت إلى أن الأطباء تفاجأوا بوجود ورم في معدة ومن ثم جرى استئصاله بشكل سريع ، وأن مبارك حاليا في صحة جيدة وتحسن مستمر. ويبدو أن الورم السرطاني الذي يتعرض له مبارك، يشبه تمامًا مرض السلطان قابوس، سلطان عمان الذي توفي نتيجة إصابته بسرطان القولون.







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