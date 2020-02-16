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صنعاء - ياسمين الخيامي - توضيح من وزارة العمل السعودية بشان ترحيل اليمنيين المخالفين لنظام الاقامة وحملات التفتيش ومن يحق له البقاء ويعفى من المخالفات وعدم الترحيل

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