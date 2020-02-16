شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جنسية لامرأة متزوجة مع سعودي مزيف ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المصالح الأمنية بمدينة السمارة بالمغرب تحقيقا في فضيحة جنسية بطلتها امرأة متزوجة مع خليلها السعودي المزيف.

واعترفت الزوجة خلال الاستماع إليها أنها كانت ضحية شاب يقطن بنفس المدينة، وأوهمها بأنه من جنسية سعودية، الأمر الذي شجعها على التواصل معه بشكل مستمر عبر تقنية الواتساب، حيث طالبها أن تبعث له صورا تظهر فيها عارية تماما مبروة مفاتنها، وهو ما استجابت له حيث أرسلت له صورا في أوضاع مخلة بالآداب ومن زوايا مختلفة.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• فضيحة فتاة سعودية مراهقة مع خياط الملابس ..شاهد

• فضيحة جنسية لامرأة متزوجة مع سعودي مزيف ..شاهد

• مصير مرعب ونهاية صادمة للصحفي الذي هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً للقتيل محمد الموسى ..شاهد الفيديو

Advertisements

• عاجـــل : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد

• عاجل : طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل قليل من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• عاجـــل : تطورات طارئة في قضية مقتل الشاب السوري بفيلا نانسي عجرم .. أخيرا القاضية تقول كلمة الفصل وتقطع كل التكهنات ..شاهد

---------------------------------



وأدى تطور علاقتها بعشيقها الإفتراضي، إلى ممارسة الجنس عبر تقنية "الويب كام"، قبل أن يقوم الشاب بحفظ الصور وتسجيل جميع الفيديوهات المباشرة على هاتفه النقال، ليروجها بعد ذلك على "الواتساب، حيث أصبحت حديث الجنسين بالمدينة.

وتواصل المصالح الأمنية بالسمارة تحرياتها من أجل اعتقال المتهم بعدما نجحت في تحديد هويته.