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صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادي بارز في الجوف يضع على طاولة الرئيس هادي وعلي محسن والمقدشي وبن عزيز مطالبه ويضعهم أمام خيارين احلاهما مر ..تعرف على الخيارات الصعبة

حذر القيادي البارز في المقاومة الوطنية بمحافظة الجوف علي بن صالح الهندي الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي وقائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز بشكل شديد اللهجة.

ووجه الهندي تحذيراً عاجلاً عبر موقع المشهد اليمني من خطورة ترك المحافظة وحيدة في مواجهة زحف مليشيا الحوثي، واضعاً تساؤلات تساؤلات مهمة وصريحة وخالية من النفاق والتملق والمجاملة، لتصل إلى رئيس الجمهورية ونائبه ووزير الدفاع وبن عزيز؛ أبرزها: لماذا لا تتحرك المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة لتخفيف الضغط على جبهات الجوف على الأقل؟ ولماذا كل هذا التأخير والانتظار وترك زمام المبادرة بيد الحوثي بحيث يختار الزمان والمكان لشن معاركه..!؟

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وتابع الهندي: بصراحة كل هذا التأخير والانتظار وترك الجوف وحيده في مواجهة زحف الحوثي، يجعلني أضع ألف علامة استفهام حول القيادات العسكرية والسياسية بعد انسحاب نهم، في حال تجاهلتم كل هذه التساؤلات التي ذكرناها أعلاه وتقاعستم عن التحرك السريع والجاد فهذا دليل على فشلكم وخيانتكم لوطنكم ونظامكم الجمهوري ودماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين ونحن حينها سنقف ضدكم ولن يرحمكم التاريخ والحياة مواقف!؛ وأما في حال أخذتم هذه التساؤلات بعين الإعتبار وتحركتم سريعا فهذا دليل على وطنيتكم وشعوركم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم ونحن حينئذ معكم وإلى جانبكم وسيسطر التاريخ بطولاتكم ومواقفكم المشرفة، فهذا هو المعيار والمقياس الحقيقي للوطنية والخيانة في قاموسي.