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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تكشف تفاصيل جديدة حول الطائرة الحربية التي سقطت في اليمن وتتبع أي دولة؟





عدن - ياسمين التهامي - السعودية تكشف تفاصيل جديدة حول الطائرة الحربية التي سقطت في اليمن وتتبع أي دولة؟ أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، عن سقوط إحدى مقاتلاته، بمحافظة (الجوف) اليمنية خلال مشاركتها في عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني منتصف الليلة الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "سقطت إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية". وأوضح العقيد المالكي أنه، "عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".







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