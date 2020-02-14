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عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا.. فتح وصية “قاسم سليماني“: وصف هذه الدولة بـ“الكلب المسعور“ وفجر مفاجأة بشأن صدام حسين.. شاهد ماورد فيها؟

وجه القائد الراحل لفيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، رسالة إلى السياسيين في إيران وإلى الحرس الثوري الإيراني، في وصيته التي تم الكشف عنها مساء اليوم الخميس 13 فبراير/شباط. ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نص وصية قاسم سليماني، بالتزامن مع ذكرى أربعينية مقتله. وتضمن نص وصية قاسم سليماني جملة من الرسائل التي وجهها إلى السياسيين في إيران وإلى الحرس الثوري الإيراني وإلى الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية، وحتى إلى أهل مدينته "كرمان"، وأهالي أسر الشهداء. ووجه سليماني في تلك الوصية، رسالة إلى السياسيين في إيران، قال فيها: "أرغب في مخاطبة السياسيّين في البلاد بملاحظة مقتضبة سواء كانوا من الذين يطلقون على أنفسهم اسم الإصلاحيين أو الذين يسمّون أنفسهم بالأصوليين". وتابع قائلا: "ما كنت أتألّم لأجله دائمًا هو أنّنا بشكل عام ننسى الله والقرآن والقيم في مرحلتين، بل نضحّي بكلّ هذه الأمور، أعزّائي، مهما تنافستم وتجادلتم، فلتعلموا أنّ تصرّفاتكم وتصريحاتكم أو مناظراتكم تؤدي إلى إضعاف الدين والثورة بنحو من الأنحاء". ثم وجه رسالة إلى الشعب الإيراني، قال فيها: "اعلموا وإنكم عالمون أنه لو لم تكن الروح الإسلامية سائدة في أوساط هذا الشعب لتمكن صدام كالذئب المتوحش من تمزيق هذا البلد". وتابع قائلا: "ولو لم تكن الروح الإسلامية سائدة، لفعلت أمريكا مثل الكلب المسعور نفس الفعل". واستمر بقوله: "لكن لهذا السبب في كل مرحلة ضحى الآلاف بأرواحهم من أجل الشعب الإيراني وتراب إيران والإسلام، وأذلوا أكبر القوى المادية، فيا أعزائي لا تختلفوا في الأصول".

