شاهد : أول ظهور فاضح لخطيبة “الوليد مقداد” نجم طيور الجنة .. ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أول ظهور فاضح لخطيبة “الوليد مقداد” نجم طيور الجنة .. ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي (فيديو)

فاجأ الوليد مقداد، نجم قناة “طيور الجنة”، الجمهور بخبر خطوبته، في حفل كبير ضم عدداً من الأهل والأصدقاء كما ظهر من الصور.

ونشر الخبر شقيقه المعتصم مقداد، إذ نشر صورة تجمعهما من حفل الخطوبة، عبر حسابه الموثق على “انستجرام”، وعلّق عليها: “أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك”.

جديد اب برس :

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أول ظهور فاضح لخطيبة “الوليد مقداد”

وأضاف: “ما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي”.

وأثار خبر خطوبة الوليد جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يتخيلوا الثنائي سوا طفلين، ما جعل فكرة أنهما كبرا، وأحدهما ارتبط، غريبة قليلاً، خاصة على الجيل الذي عاصر بداية انطلاق قناة “طيور الجنة” عام 2008، المتخصصة بأغاني الأطفال.

وتساءل العديد من محبي الوليد مقداد، عن من خطيبته ومواصفتها ليشبعوا فضولهم تجاه الفتاة التي ستحمل لقب نجم قناة طيور الجنة التي تبث من دولة الأردن والتي لاقى شهرة كبيرة بين الأسر العربية وخاصة الأطفال.

خطيبة “الوليد مقداد” نجم طيور الجنة

وتبين أن خطيبة مقداد هي ابنة عمه وتدعى “نور غسان مقداد” وتبلغ من العمر 21 عامًا اي مقاربة لعمر خطيبها الوليد مقداد، والدتها هي مروة حماد وله أربعة إخوة همآ المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، اياد مقداد وجاد مقداد.