شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. أبنة الفنانة رانيا يوسف تستعرض «صدرها» بظهور جريء! .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعي حسابها عبر انستغرام بصورة جديدة ظهرت فيها برفقة ابنتيها فى أحد المطاعم.

وظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف بملابس جريئة، مرتدية تيشيرت ابيض مكشوف الصدر وهو ما اعتبره الجمهور إطلالة جريئة تتجاوز ما اعتادوا عليه من والدتها

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان بسيط ، واعتمدت على وضع الماكياج الذى تلاءم مع لون بشرتها ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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