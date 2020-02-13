شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطوره... هذه طعنة غادرة لسلطان هيثم بن طارق قبل قليل وأنقلاب مفاجئ وغريب داخل الأسرة الحاكمة على سلطنة عمان "وهذا ماحدث " والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره... هذه طعنة غادرة لسلطان هيثم بن طارق قبل قليل وأنقلاب مفاجئ وغريب داخل الأسرة الحاكمة على سلطنة عمان "وهذا ماحدث "





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره... هذه طعنة غادرة لسلطان هيثم بن طارق قبل قليل وأنقلاب مفاجئ وغريب داخل الأسرة الحاكمة على سلطنة عمان "وهذا ماحدث " خرجت الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان آل بوسعيدعن صمتها بشأن الأنباء المتداولة عن الخلافات التي تعصف بسلطنة عمان بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد. ونفى الأمير بالأسرة فيصل بن تركي آل بوسعيد في مقابلة مع إذاعة هلا إف إم صحة الشائعات المتداولة عن خلافات الأسرة الحاكمة بشأن السلطان الجديد هيثم بن طارق. وأكد الأمير فيصل بن تركي، أن مجلس العائلة (آل بوسعيد) حينما اجتمع اتفق على تزكية من ذكره السلطان قابوس بن سعيد لخلافته في وصيته وأضاف ;ابن تركي أن أسعد بن طارق كان يستقبل المواطنين بسبب كثرة الوفود القادمة لتعزية السلطان هيثم بن طارق بوفاة السلطان قابوس وكانت حسابات إخبارية نشرت شائعات على مواقع التواصل في سلطنة عمان، حول وجود انقسام داخل الأسرة الحاكمة بشأن منصب السلطان، ورغبة عدد منهم في تقلده.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطوره... هذه طعنة غادرة لسلطان هيثم بن طارق قبل قليل وأنقلاب مفاجئ وغريب داخل الأسرة الحاكمة على سلطنة عمان "وهذا ماحدث " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.