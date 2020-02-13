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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو... انفجار عنيف يهز العاصمة السعودية الرياض .. وسقوط ضحايا وتدمير في البنيان واستنفار أمني غير مسبوق وهذا أول.. تفاصيل

أدى انفجار أسطوانة غاز لتدمير منزل تقطنه ثلاث أسر بحي قرطبة في الرياض ، كما أصيب رجلاً وطفلة .

وأفاد سكان المنزل بحسب سبق ، أن الحادثة وقعت أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر الأربعاء الماضي.

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ووقع الانفجار اللحظي وسقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة.

من جانبها باشرت الجهات المعنية الحادثة، وأشار التقرير الأولي للدفاع المدني، إلى وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة.