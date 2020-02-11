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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الأعلان رسميا عن موعد عودة خدمة الإنترنت الى اليمن..."بيان"

قالت مصادر صحفية ان شركة (GCX)، بدأت السبت 8 فبرائر/شباط 2020، بالعمل على إصلاح قطع الكابل البحري “فالكون”، بالقرب من قناة السويس، الذي تسبب بانقطاع الانترنت عن اليمن منذ شهر كامل. وأكدت المصادر أن سفينة تتبع شركة Global Cloud Xchange المالكة للكيبل، وصلت وعلى متنها فريق المهندسين لموقع القطع في قناة السويس، وبدأ بالعمل على إصلاح القطع، والذي تسبب بفقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت. جديد اب برس : Advertisements

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