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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شركة تيليمن تزف بشرى بعودة "الإنترنت"..."الموعد"

زفت شركة تيليمن، مساء اليوم، بشرى عودة خدمة الإنترنت إلى عموم محافظات الجمهورية.

وقال الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي، أن مسؤول في " تيليمن " أكد له عودة خدمة الانترنت خلال 48 ساعة.

جديد اب برس :

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وأكد الكمالي ، في سلسلة تغريدات رصدها " أحداث نت " على حسابه في "تويتر" : أن شركة الاتصالات المتكاملة السعودية والشركة الاماراتية توقفت عن تزويد "تيليمن" بالإنترنت منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أسبوع من توقف السعات الإسعافية من جيبوتي.

وذكر الكمالي أن مسؤول في "تيليمن" دون أن يكشف عن هويته أوضح له أن السبب في خروج السعات الإسعافية، فني وليس مالي، مؤكدا عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بسداد قيمة السعات.

وكان مصدر مسؤول في شركة "تيليمن"، قد أوضح في تصريح صحفي سابق اليوم، رصده " أحداث نت " اليوم، أن سبب انقطاع خدمة الانترنت، هو خروج السعات الإسعافية بالكامل . متوقعاً عودتها خلال 48 ساعة.

وأدى انقطاع كابل بحري يوم 9 يناير الماضي إلى تدني خدمة الانترنت في اليمن، قبل أن تشهد الخدمة تحسنا بعد أن تمكنت شركة تيل يمن، من الحصول على 20 جيجا من مزود خدمة الإنترنت في عمان (عمان تل)، ثم حصلت على 35 جيجا من شركتين؛ سعودية واماراتية، بالإضافة إلى 20 جيجا من جيبوتي.

ومنذ عصر أمس انهارت خدمة الانترنت في عموم اليمن ، وما تزال حتى اللحظة مقطوعة عن كافة العملاء داخل الوطن.