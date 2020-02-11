شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" وهي بين احضان هذا الفنان الشهير .. "شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القت قوات الامن المصرية بمحافظة الجيزة على "إمرأة" متهمة بممارسة الجنس مع رجل خليجي في شقته بمنطقة العجوزة .

وتعود الواقعة عندما تبلغ للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد أن "أميرة.ا" ربة منزل، تتردد على شقة رجل أعمال خليجي بشارع السودان بالعجوزة.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• عاجل : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" وهي بين احضان هذا الفنان الشهير .. "شاهد صور وتفاصيل الفضيحة"

• أسد مفترس يخطف طفلًا من يد والده بلمح البصر .. وعندما أوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي أذهلت الجميع ..شاهد

• فتاة تنتقم من زوجها شر انتقام .. ربطته وعاشرت عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة

• وداعاً للشعر الابيض والشيخوخة المبكرة .. هذة الطريقة البسيطة تنهي مشكلتك للابد وتعيد لك الشباب حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. شاهد

• وداعاً لأمراض القلب والزهايمر والسرطان والشيخوخة المبكرة .. هذة المكسرات اللذيدة والرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للأبد وتحميك من أخطر الأمراض القاتله ..شاهد

Advertisements

• شاهد .. ملكة جمال السعودية تثير جنون الشباب في ظهورها الجديد .. ويطلقون عليها حورية الأرض ..(صور)

• عاجـــل : الأزهر الشريف بمصر يعلن عن مفاجأة ويكشف سرا أخفاه السلطان الراحل "قابوس بن سعيد" منذ 30 عام

• سيدة تتهم رئيس دولة عربية باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه .. وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء ..شاهد فيديو صادم

• سيدة عربية تطلب الطلاق من زوجها لأنه يعاشرها 12 مرة في اليوم .. وعندما سأله القاضي عن سر فحولته وقوته الجنسية قال أنه يتناول هذا النبات الموجود في كل منزل .. شاهد

• هذة الفاكهة اللذيذة تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد

• هل تذكرون نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" ..شاهد كيف اصبح شكلة ، ومن هي الفتاة الجميلة التي تزوجها .."فيديو"

---------------------------------



وعلى الفور توجهت قوة أمنية شارك فيها المقدمان تامر فاروق ومحمد دبوس والرائد محمد سعيد، وتمكنوا من ضبطها في وضع مخل مع رجل الأعمال، وتبين من التحريات أنها تعرفت عليه بـــ"كوفي شوب" في العجوزة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يشار إلى ان قضايا الدعارة انتشرت مؤخرا بشكل كبير في عددا من الدول العربية والاسيوية ، حيث يحرص الخليجيون على قضايا اجازاتهم السنوية في دول مثل مصر والمغرب وتونس والتمتع فيها بممارسة الرذيلة مع ساقطات المجتمع وبائعات الهوى