شكرا لمتابعة خبر عن ‏لأول مرة في أمريكا تعيين “مسلم” رئيساً للشرطة .. شاهد : ردة فعله المفاجئة بعدما طلب منه القسم على الإنجيل !فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ‏لأول مرة في أمريكا تعيين “مسلم” رئيساً للشرطة .. شاهد : ردة فعله المفاجئة بعدما طلب منه القسم على الإنجيل !فيديو

عينت السلطات الأمريكية إبراهيم مايك بايكورا، رئيسا لجهاز الشرطة في مدينة باترسون، في سابقة هى الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولحظة أداء القسم طلب عمدة المدينة أندري سايج فى مراسم الاحتفال من بايكورا أن يرفع يده اليمين ليقسم على الإنجيل .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وخطير جدا..الشرعية تقرع طبول الحرب وتدق ساعة الصفر للمواجهة مع الانتقالي وحسم الامر عسكريا وعودة هادي الى عدن

مدرس يتحول الى ذئب بشري ويمارس هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع 120 طالبة ..شاهد العقاب المرعب الذي وقع له اليوم واثلج صدور الجميع

Advertisements

عاجل وفي غاية الخطورة ..وكالة انباء دولية تصعق الجميع وتعلن عن وصول وفد حوثي رفيع الى المملكة وتكشف مهمة هذا الوفد ( صورة للوفد )

ورد للتو...طارق عفاش يباغت الجميع ويتجاوز كل الحدود ويوجه للرئيس هادي والجنرال الاحمر اتهام خطير جدا ويصفهما بهذا الوصف غير اللائق



منظمة HWPL الكورية تباغت الجميع وتثلج صدور كل ابناء اليمن وتبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى عيدروس الزبيدي ( صورة + نص الرسالة )

فما كان من بايكورا إلى أن أمسك بيد عمدة باترسون ، ونبهه أنه مسلم ، ليقوم العمدة بطلب القرآن الكريم لكي يقسم عليه بايكورا .

وأدى بايكورا القسم الذي جاء فيه : “أقسم على أن أعمل بإخلاص وتفان وعدالة والتزام كل تفاصيل مهامي رئيسا لشرطة مدينة باترسون”.