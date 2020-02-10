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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان ...السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين حول انفراج قريب بمشكلة الانترنت

اعلنت المملكة العربية السعودية عن استعدادها التام للتعاون مع شركة تليمن باعادة ربط خدمة الانترنت مع السعودية بعد قيام مليشيات الحوثي بقطع الكابل في الوديعة.

وكشفت وثيقة صادرة من وزارة الخارجية السعودية موجهة الى وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية عن سبب ضعف شبكة الانترنت في اليمن.

جديد اب برس :

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ونشرت صحيفة"عدن الغد" وثيقة الصادرة من وزارة الخارجية السعودية التي تبين سبب الضعف الكبير في شبكة الانترنت في اليمن والذي شهد انهيارا كبيرا للخدمة في عموم البلاد في الاشهر الاخيرة.

وتؤكد الوثيقة ان جماعة الحوثي قامت بقطع كابل نقل خدمة الانترنت والاتصالات الذي يصل الى اليمن من المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة "الوديعة" دون أي اسباب تذكر.

وأكد الجانب السعودي ان الجماعة الانقلابية قامت بقطع متعمد لكابل نقل الخدمة وهو ما أدى الى ضعف الانترنت في البلاد.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن استعدادها التام للتعاون واعادة المسارات مع شركة تيل يمن.

وأشارت الوثيقة السعودية الى عدم وجود أي مبالغ مالية مستحقة لشركة تل يمن وذلك لعدم وجود أي اتفاق تجاري مباشر مع الشركة اليمنية .

وأكدت الوثيقة ان جميع شركات الاتصالات السعودية ليست لديها أي مبالغ مالية مستحقة لشركة تل يمن مطالبة الجهات الحكومية بتزويدها بالمعلومات حول أي مستحقات .

وشهدت خدمة الانترنت في تدهورا كبيرا في الاشهر الاخيرة وذلك بسبب تعرض كابيلات نقل الخدمة الى التخريب المتعمد وهو ما أثر على الخدمة ولم يتبق سوى الكابل الواصل من جبوتي ويغطي 15%من خدمة الانترنت في اليمن بحسب وزارة الاتصالات اليمنية.