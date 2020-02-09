شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. نانسي عجرم ترقص صنعاني مع طفل يمني (فيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رقص الفنان المصري محمد حماقي والفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء السبت، مع الطفل اليمني يوسف المقبلي المشارك في برنامج ذا فويس كيدز الذي يبث على قناة MBC
وغنى الفنان عاصي الحلاني أغنية إبعاد لفنان العرب محمد عبده بينما رقص يوسف المقبلي بالزي اليمني مع نانسي وحماقي على خشبة المسرح.
وكان الطفل اليمني غنى أغنية ماعلينا للفنان الراحل أبو بكر سالم ورغم أداءه الرائع إلا أنه لم يتمكن من التأهل للنهائيات.
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