- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "سمك القرش" يلتهم الفنان رامز جلال وقناة "mbc" تصدر بيان هام .. فاجعة تهز الوسط الفني ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر اسم النجم الكوميدي رامز جلال، قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث «جوجل» في مصر، وذلك بعد انتشار شائعة حول وفاته إثر هجوم سمكة قرش عليه خلال تصويره لمقلب جديد.
وتداولت شائعات عن وفاة الفنان رامز جلال، ما أثار جدلا واسعا بين رواد "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية.
---------------------------------
شاهد ايضا :
• عاجـــل : "سمك القرش" يلتهم الفنان رامز جلال وقناة "mbc" تصدر بيان هام .. فاجعة تهز الوسط الفني ..(صور)
• إمام الحرم "عادل الكلباني" يثير الجدل بتصريح جديد : هذا هو الرجل الخروف .. شاهد من يكون؟ (فيديو)
• بعد 7 ايام من الزواج ..عريس سعودي يكتشف ان عروسته ليست الفتاة التي اختارها .. شاهد كيف كانت النهاية ..(صور)
• إرتفاع ضغط الدم لا سبب الجلطة الدماغية والسكتة القلبية فقط .. قد يصيبك أيضا بهذا المرض القاتل .. تعرف على طرق الوقاية منه
• لا داعي للخوف من ضغط الدم بعد اليوم ..طريقة بسيطة تنهي مشكلتك للأبد خلال خمس دقائق فقط ..شاهد
• المخابرات الإماراتية تثير جنون "وسيم يوسف" وتسرب صور خاصة لأسرته..شاهد
• شاهد : هذا العمل الذي تمارسه بعض الفتيات يؤدي إلى بلوغهن قبل سن العاشرة من العمر
• شاهد : ذهب لدفن ابنته فوجد مفاجأة صادمة داخل قبرها ..(صور)
• حيوان لن يخطر على بالك قد ينقل لك كورونا المميت
• القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا
• تحذير هو الأكثر خطورة .." النوبة القلبية الصامتة " علاماتها واعراضها المبكرة ..وكيف تحمي نفسك منها !؟
• على طريقة هروب الاميرة هيا .. الاميرة سلمى تهرب بمساعدة ولي العهد بالمملكة والصحافة الفرنسية تنشر اول صورة لها بعد التحرر ..شاهد
• كيف تحمي نفسك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية .. هذة الفاكهة الرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للابد
• اذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب فأنت مصاب بهذا المرض الخطير والقاتل الصامت ..شاهد الاعراض وطرق الوقاية
• لا داعي للخوف من حصوات الكلى بعد اليوم .. خمسة مشروبات رخيصة الثمن ومتوفرة في كل مكان تمنع تكوينها وتنهي مشكلتك للابد
---------------------------------
وقامت قناة (mbc) التي تبث برنامج المقالب الذي ينفذة رامز جلال بنفي خر مقتل الفنان المصري.
وأكدت القناة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، مشيرةً إلى أن البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري لم يبدأ تصويره بعد.
ويجهز رامز جلال برنامج مقالب بشكل سنوي يبث في رمضان، ولم تكشف فكرة البرنامج الجديد المخصص لرمضان 2020.
استياء كبير
من جهته عبر الفنان ياسر جلال شقيق الفنان رامز جلال عن استيائه الشديد من خبر مقتل رامز الذي انتشر على مواقع التواصل.
وشدد جلال على أن الخبر ما هو إلا إشاعة سخيفة لا أساس لها من الصحة.
كما دعا جميع وكالات الأنباء ونشطاء مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار يمكن أن تفجع المتابعين.
وشن ياسر جلال هجومًا حادًا على من أطلق الإشاعة، مؤكدًا أنه استغل طبيعة برنامج رامز لكي يصدر هذه الإشاعة.
وبسبب طبيعة برنامج رامز جلال الصعبة والخطيرة، فإن الإشاعة لقت صدى كبير جدًا على السوشيل ميديا.
وكشف جلال أنه لم يعرف الخبر سوى من اتصال صديق له قال له أن خبر مقتل رامز جلال ينتشر على مواقع التواصل.
وتعمد الكثير من صفحات مواقع التواصل والوكالات الصفراء إلى إصدار إشاعات على الفنانين من أجل جلب عدد أكبر من المشاهدات.
يذكر أن آخر أعمال رامز جلال، كان فيلم بعنوان "سبع البرمبة"، وشاركته البطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر "سمك القرش" يلتهم الفنان رامز جلال وقناة "mbc" تصدر بيان هام .. فاجعة تهز الوسط الفني ..(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.