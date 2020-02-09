شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "سمك القرش" يلتهم الفنان رامز جلال وقناة "mbc" تصدر بيان هام .. فاجعة تهز الوسط الفني ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر اسم النجم الكوميدي رامز جلال، قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث «جوجل» في مصر، وذلك بعد انتشار شائعة حول وفاته إثر هجوم سمكة قرش عليه خلال تصويره لمقلب جديد.

وتداولت شائعات عن وفاة الفنان رامز جلال، ما أثار جدلا واسعا بين رواد "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية.

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