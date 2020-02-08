شكرا لمتابعة خبر عن إنتخابات غرفة الرياض .. المرشح رقم (10) فئة الصناع "عبدالله فهد العجلان" .. من هو وما تاريخه وما أهداف ترشحه ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - إنتخابات غرفة الرياض .. المرشح رقم (10) فئة الصناع "عبدالله فهد العجلان" .. من هو وما تاريخه وما أهداف ترشحه ؟

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض ، لخوض أكبر عملية إنتخابية في تاريخ المملكة العربية السعودية ، لإختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالغرفة ، وبمشاركة فاعلة تتجاوز 150 الف ناخب وناخبة من داخل وخارج المملكة ، يتنافس عليها نحو 64 مرشح .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو..انفجار الوضع العسكري في عدن والانتقالي يقدم على خطوة ارعبت قوات الشرعية وتدخل عاجل لطائرات التحالف يقلب الامور راسا على عقب( صورة مخيفة )

بعد تهديدات الحوثي باقتحام مارب..الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يباغت الجميع ويجعل الشيخ سلطان العرادة يطير فرحا عن دور القوات الامريكية في مأرب

وردنا الان..صدمة كبيرة لكل الاماراتيين بعد الكشف عن سر مخيف وخطأ قاتل ارتكبه الداعية وسيم يوسف وعلاقة ضاحي خلفان واثار جنون محمد بن زايد (فيديو)

عاجل ..يحيى الراعي يباغت الحوثيين ويصدر توجيهات عاجلة للوزراء صعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط لأنها توجيهات ستقضي على حكومة الانقلابيين

ورد للتو..السلطات السعودية تباغت الجميع وتصعق مليار مسلم بمخالفتها للشريعة الاسلامية بتوجيهات رسمية صارمة تمنع هذه الفئة من الزواج بسعوديات او يمنيات

ماكان يخشاه ويرتعب منه كل مغترب يمني وقع بالفعل..وقرار حوثي مباغت يقصم ظهور كل المغتربين ويجعلهم يكرهون الحوثي وميليشياته (نص القرار الصادم)

وردنا الان.. وصول قيادات عسكرية حكومية بارزة ترافق "الصبيحي" إلى الرياض .. بعد مغادرة اليمن بصورة غير معلنة وبطلب من الدفاع السعودية.. (أسماء + تفاصيل)

شاهد.. وسيم يوسف يصاب بالجنون بعد تسريب "صور خاصة" لأسرته .. صور صادمه

وردنا الان..انفجار قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر

شاهد.. ياباني يتزوج خليجية ثرية وعند بدء مراسم الزفاف كانت المفاجأة .. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو صادم)

عائلة حوثية شرسة ترعب الجميع وتكمنو من خداع التحالف بحيلة رهيبة..وفجاة تلقوا ضربة ساحقة ابادتهم جميعا..والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابوعلي الحاكم

*أبرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة*

ومن أبرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المرشح رقم (10) فئة الصناع ، "عبدالله بن فهد العجلان" ، صاحب الخبرة الإقتصادية الواسعة في المملكة ، ومؤسس "لجنة الذكاء الإصطناعي" و "مركز الأوقاف" أول مركز من نوعه بالمملكة على مستوى الغرف التجارية (لجنة الأوقاف سابقا) ، و"لجنة أعمال ذوي الإعاقة" وتعد أول مجلس شبه حكومي يشكل ذوي الإعاقة أكثر من ثلثي أعضائه .

*من هو عبدالله العجلان؟*

المرشح رقم 10 فئة الصناع ، (عبدالله بن فهد العجلان) "رئيس مجلس إدارة شركة العجلان جلوبل" ، "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ" ، رئيس لجنة الإستثمار والتعاون الأجنبي بالغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ ، رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ ، وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ ، ورئيس لجنة الشركات العائلية في الغرفة التجارية بالرياض من 1434-1441هـ ، وعضو مجلس الأعمال السعودي الأسباني والتشيكي والنمساوي .

*ماهي أهداف ترشحه؟*

ويهدف المرشح رقم 10 فئة الصناع ، (عبدالله بن فهد العجلان) ، من خلال ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض ، وفقا لما اعلن عنه رسميا ، إلى :

- دعم العمل الخيري من خلال عضوية مجلس إدارة الجمعية .

- المساهمة في التوعية بقضية الإعاقة والحد منها في المملكة .

- العمل على إيجاد قاعدة صلبة لاستثمارات الجمعية في الأوقاف الخيرية لتنمية موارد الجمعية .

- إيجاد قنوات تواصل بين الجمعية وعدد من شركات القطاع الخاص لبناء شركة مستدامة تخدم أهداف الجمعية .

*لماذا عبدالله العجلان؟*

ولمعرفة أسباب ترشح عبدالله بن فهد العجلان لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يجب التعمق قليلا في تاريخ الرجل الحافل بالعطاء والمنجزات ، وبداية من سنوات خبرته الواسعة في مجال المال والأعمال والإدارة الناجحة لعشرات الشركات والمؤسسات في المملكة ، نوجز جانبا منها على النحو التالي :

ترأس ويترأس مجلس إدارة العديد من الشركات منها :

(شركة الطاقة البيضاء للطاقة الشمسية والمتجددة - شركة إبداع وطن للأغذية - شركة الحلال الدولية للتصدير والتنمية - شركة ون للاستثمارات الرقمية - المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي - شركة فولف للمقاولات - شركة لمستنا العقارية - شركة بليار للأغذية - شركة ريتاج الدولية - شركة المبادرات التقنية لتقنية المعلومات - مبادرات العجلان للمسؤولية الاجتماعية - الجمعية الخيرية برغبة)

إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة كل من (شركة بيئة البناء العقارية - مؤسسة بن جبرين الخيرية - مدارس المنهاج التعليمية - شركة ريتشي - شركة السفير الوطنية - شركة رأيك العقارية) وشغل عضوية كل من : (مجلس الأعمال السعودي الاسباني - مجلس الأعمال السعودي البريطاني - مجلس الأعمال السعودي النمساوي - مجلس الأعمال السعودي التشيكي)

*جانب من تاريخ عبدالله العجلان*

يمكن القول أن حصر بصمات وإسهامات المرشح لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض رقم 10 فئة الصناع (عبدالله بن فهد العجلان) يحتاج إلى الكثير من المساحة نظرا لسجله الحافل بالإنجازات واللمسات الفريدة في جوانب متعددة ، ولكن يمكن ذكر بعض منها على النحو التالي :

- تحويل لجنة الأوقاف إلى مركز دائم للأوقاف ، كأول مركز من نوعه بتاريخ المملكة على مستوى الغرف التجارية ، بهدف تحقيق جانب من أهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الغير ربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي الإجمالي ،

- تأسيس "لجنة الذكاء الإصطناعي" بهدف جعلها مركز ربط بين المبتكرين والمخترعين مع رجال المال والأعمال وشركات تطوير الذكاء الاصطناعي ، وتمت الموافقة عليه" .

- تأسيس لجنة أعمال ذوي الإعاقة كأول مجلس شبه حكومي ، يشكل ذوي الإعاقة أكثر من ثلثي أعضائه .

- توقيع عدد من الإتفاقيات وتنظيم اللقاءات بهدف توظيف وتدريب ودعم المشاريع التجارية لذوي الإعاقة التجارية .

- تمكين أكثر من 200 شخص من ذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي .

*ومن خلال ترؤسه للجنة الأوقاف عمل على*

- تنفيذ أكبر مؤتمر للأوقاف برعاية سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ،

- تأسيس عدد من لجان الأوقاف بالغرفة التجارية بالمملكة وتتكون من (فريق الرؤية 2030 - فريق متابعة نتائج ورش الأعمال - فريق مراجعة الخطط السابقة وآخر للاستطلاعات الميدانية) .

- تفيذ عدد من الأهداف الطموحة للجنة الأوقاف والتي تتمثل في الإسهام في تحقيق برامج رؤية 2030 .

- إنشاء عدد من الشركات والمؤسسات الوقفية المتنوعة في القطاع الخاص

- إنشاء صناديق وقفية لبعض الجهات الحكومية ومنها الصندوق الوقفي للإسكان .

- إقامة أكثر من 80 فعالية في نشر الثقافة الوقفية ، والتعاون مع الفرقه الخليجية في نشرالعامة الوقفية ،

- توثيق ونشر التجارب المحلية والعالمية المتميزة في الأوقاف

Advertisements

- التواصل مع القطاع الحكومي والخاص لخدمة الأوقاف وإزالة العوائق التي تواجهها وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها بالمملكة ، إلى جانب نجاحه في تدريب أكثر من 3000 شاب وشابة لتمكينهم في ريادة الأعمال .

- إعداد خطة إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد (2020-2024) تتمثل في عدة برامج طموحة ، أبرزها (التاجر الصغير : الإستثمار المعرفي والتوعوي للشباب وشابات الأعمال المبتدئين ، الريادة : في الخدمة المجتمعية للأوقاف Silicon Valley : نقل التجارب الإستثمارية العالمية في قطاع التقنية والتكنولوجيا ، 10T: تفعيل الممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الخاص

*مشاركات عبدالله العجلان التنموية :*

- شارك في بناء الكثير من المشاريع الإقتصادية والتنموية في غرفة الرياض ،

- شارك في إقامة لقاء للملاحق التجارية لسفارات الدول الأجنبية ورجال الأعمال السعوديين ، ورصد 6 مشروعات لتعزيز برنامج التحول الوطني ،

- شارك في تنظيم ورشة عمل مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف مراجعة نظام الإستثمار الأجنبي .

- شارك في تباحث الفرص التجارية مع وفد السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" .

- شارك في عرض تجربة شركة HUAWEI من قبل رئيسها التنفيذي وبحضورالسفير الصيني بالرياض .

- شارك في تنظيم ملتقى الفرص التجارية بين الاتحاد الأوربي والمملكة بمشاركة 14 دولة

إنتخابات غرفة الرياض .. المرشح رقم (10) فئة الصناع "عبدالله فهد العجلان" .. من هو وما تاريخه وما أهداف ترشحه ؟

خاص :

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض ، لخوض أكبر عملية إنتخابية في تاريخ المملكة العربية السعودية ، لإختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالغرفة ، وبمشاركة فاعلة تتجاوز 150 الف ناخب وناخبة من داخل وخارج المملكة ، يتنافس عليها نحو 64 مرشح .

*أبرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة*

ومن أبرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المرشح رقم (10) فئة الصناع ، "عبدالله بن فهد العجلان" ، صاحب الخبرة الإقتصادية الواسعة في المملكة ، ومؤسس "لجنة الذكاء الإصطناعي" و "مركز الأوقاف" أول مركز من نوعه بالمملكة على مستوى الغرف التجارية (لجنة الأوقاف سابقا) ، و"لجنة أعمال ذوي الإعاقة" وتعد أول مجلس شبه حكومي يشكل ذوي الإعاقة أكثر من ثلثي أعضائه .

*من هو عبدالله العجلان؟*

المرشح رقم 10 فئة الصناع ، (عبدالله بن فهد العجلان) "رئيس مجلس إدارة شركة العجلان جلوبل" ، "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ" ، رئيس لجنة الإستثمار والتعاون الأجنبي بالغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ ، رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ ، وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض دورة 1437-1441هـ ، ورئيس لجنة الشركات العائلية في الغرفة التجارية بالرياض من 1434-1441هـ ، وعضو مجلس الأعمال السعودي الأسباني والتشيكي والنمساوي .

*ماهي أهداف ترشحه؟*

ويهدف المرشح رقم 10 فئة الصناع ، (عبدالله بن فهد العجلان) ، من خلال ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض ، وفقا لما اعلن عنه رسميا ، إلى :

- دعم العمل الخيري من خلال عضوية مجلس إدارة الجمعية .

- المساهمة في التوعية بقضية الإعاقة والحد منها في المملكة .

- العمل على إيجاد قاعدة صلبة لاستثمارات الجمعية في الأوقاف الخيرية لتنمية موارد الجمعية .

- إيجاد قنوات تواصل بين الجمعية وعدد من شركات القطاع الخاص لبناء شركة مستدامة تخدم أهداف الجمعية .

*لماذا عبدالله العجلان؟*

ولمعرفة أسباب ترشح عبدالله بن فهد العجلان لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يجب التعمق قليلا في تاريخ الرجل الحافل بالعطاء والمنجزات ، وبداية من سنوات خبرته الواسعة في مجال المال والأعمال والإدارة الناجحة لعشرات الشركات والمؤسسات في المملكة ، نوجز جانبا منها على النحو التالي :

ترأس ويترأس مجلس إدارة العديد من الشركات منها :

(شركة الطاقة البيضاء للطاقة الشمسية والمتجددة - شركة إبداع وطن للأغذية - شركة الحلال الدولية للتصدير والتنمية - شركة ون للاستثمارات الرقمية - المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي - شركة فولف للمقاولات - شركة لمستنا العقارية - شركة بليار للأغذية - شركة ريتاج الدولية - شركة المبادرات التقنية لتقنية المعلومات - مبادرات العجلان للمسؤولية الاجتماعية - الجمعية الخيرية برغبة)

إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة كل من (شركة بيئة البناء العقارية - مؤسسة بن جبرين الخيرية - مدارس المنهاج التعليمية - شركة ريتشي - شركة السفير الوطنية - شركة رأيك العقارية) وشغل عضوية كل من : (مجلس الأعمال السعودي الاسباني - مجلس الأعمال السعودي البريطاني - مجلس الأعمال السعودي النمساوي - مجلس الأعمال السعودي التشيكي)

*جانب من تاريخ عبدالله العجلان*

يمكن القول أن حصر بصمات وإسهامات المرشح لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض رقم 10 فئة الصناع (عبدالله بن فهد العجلان) يحتاج إلى الكثير من المساحة نظرا لسجله الحافل بالإنجازات واللمسات الفريدة في جوانب متعددة ، ولكن يمكن ذكر بعض منها على النحو التالي :

- تحويل لجنة الأوقاف إلى مركز دائم للأوقاف ، كأول مركز من نوعه بتاريخ المملكة على مستوى الغرف التجارية ، بهدف تحقيق جانب من أهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الغير ربحي والوقفي في رفع الناتج المحلي الإجمالي ،

- تأسيس "لجنة الذكاء الإصطناعي" بهدف جعلها مركز ربط بين المبتكرين والمخترعين مع رجال المال والأعمال وشركات تطوير الذكاء الاصطناعي ، وتمت الموافقة عليه" .

- تأسيس لجنة أعمال ذوي الإعاقة كأول مجلس شبه حكومي ، يشكل ذوي الإعاقة أكثر من ثلثي أعضائه .

- توقيع عدد من الإتفاقيات وتنظيم اللقاءات بهدف توظيف وتدريب ودعم المشاريع التجارية لذوي الإعاقة التجارية .

- تمكين أكثر من 200 شخص من ذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي .

*ومن خلال ترؤسه للجنة الأوقاف عمل على*

- تنفيذ أكبر مؤتمر للأوقاف برعاية سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ،

- تأسيس عدد من لجان الأوقاف بالغرفة التجارية بالمملكة وتتكون من (فريق الرؤية 2030 - فريق متابعة نتائج ورش الأعمال - فريق مراجعة الخطط السابقة وآخر للاستطلاعات الميدانية) .

- تفيذ عدد من الأهداف الطموحة للجنة الأوقاف والتي تتمثل في الإسهام في تحقيق برامج رؤية 2030 .

- إنشاء عدد من الشركات والمؤسسات الوقفية المتنوعة في القطاع الخاص

- إنشاء صناديق وقفية لبعض الجهات الحكومية ومنها الصندوق الوقفي للإسكان .

- إقامة أكثر من 80 فعالية في نشر الثقافة الوقفية ، والتعاون مع الفرقه الخليجية في نشرالعامة الوقفية ،

- توثيق ونشر التجارب المحلية والعالمية المتميزة في الأوقاف

- التواصل مع القطاع الحكومي والخاص لخدمة الأوقاف وإزالة العوائق التي تواجهها وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها بالمملكة ، إلى جانب نجاحه في تدريب أكثر من 3000 شاب وشابة لتمكينهم في ريادة الأعمال .

- إعداد خطة إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد (2020-2024) تتمثل في عدة برامج طموحة ، أبرزها (التاجر الصغير : الإستثمار المعرفي والتوعوي للشباب وشابات الأعمال المبتدئين ، الريادة : في الخدمة المجتمعية للأوقاف Silicon Valley : نقل التجارب الإستثمارية العالمية في قطاع التقنية والتكنولوجيا ، 10T: تفعيل الممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الخاص

*مشاركات عبدالله العجلان التنموية :*

- شارك في بناء الكثير من المشاريع الإقتصادية والتنموية في غرفة الرياض ،

- شارك في إقامة لقاء للملاحق التجارية لسفارات الدول الأجنبية ورجال الأعمال السعوديين ، ورصد 6 مشروعات لتعزيز برنامج التحول الوطني ،

- شارك في تنظيم ورشة عمل مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف مراجعة نظام الإستثمار الأجنبي .

- شارك في تباحث الفرص التجارية مع وفد السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" .

- شارك في عرض تجربة شركة HUAWEI من قبل رئيسها التنفيذي وبحضورالسفير الصيني بالرياض .

- شارك في تنظيم ملتقى الفرص التجارية بين الاتحاد الأوربي والمملكة بمشاركة 14 دولة .