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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الاعلان عن وفاة الرئيس بشكل مباغت بعد تدهور كبير في صحته..والامور تنقلب رأسا على عقب وصراع شرس وقاتل لتولي كرسي الرئاسة ( صورة )

ذكر مغرّد خليجي شهير معروف بتسريباته التي ثبت صحتها كثيراً، أنّ أنباءً غير مؤكدة تتردد في الإمارات بقوة عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأوضح المغرد “بوغانم” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” : “يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ/خليفه بن زايد آل نهيان توفي لا..استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا ما يتم تداوله بقوه الآن في الامارات..!!”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو..الاعلان عن وفاة الرئيس بشكل مباغت بعد تدهور كبير في صحته..والامور تنقلب رأسا على عقب وصراع شرس وقاتل لتولي كرسي الرئاسة ( صورة ) إمام الحرم المكي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة ويصارح الجميع: هذا هو الرجل الخروف .. لن تصدق من يكون هذا الشخص ..شاهد (فيديو) جامعة جونز هوبكنز الأميركية تباغت كل اليمنيين وتحذرهم من هذا المشروب الذي وزعته "المنظمات" على كافة اليمنيين لأنه سم قاتل سيقضي على العائلة كلها السفير محمد جميح يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر، ويكشف رسالة خطيرة من دولة عظمى فضحت الشرعية وجعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ( نص الرسالة ) فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن ولا ينتبه اليها احد..تناولها على الريق لأنها تحميك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية وتنهي هذه المشاكل الصحية للابد الشيخة موزة تصعق أميرات هذه الدولة الخليجية وشيوخها وتثير اعجاب كل أميرات الخليج والسعودية بعمل رهيب لم يتوقعه جتى زوجها وولدها الشيخ تميم امير قطر مواطن جنوبي بسيط لكنه اشجع من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي، وما فعله هذا البطل اسعد الشمالين والجنوبيين وصعق الحوثي واثار جنون مهدي المشاط خبر هز وجدان كل اليمنيين وابكاهم لكنه ايضا رفع رؤوسهم..ولا يحدث في اية دولة في العالم الا في اليمن فقط، حتى السعوديين والخليجيين يتمنون حدوث ذلك في بلادهم شاهد: قائد معركة تحرير صرواح الذي حقق إنتصارات كبيرة في أبين والبيضاء وشبوة يصدر البيان رقم 1 ويجعل ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر (الأسم + الصورة) وردنا الان.. انباء عن سقوط مارب بيد المليشيات ومصارد تكشف حقيقة المعارك في مأرب الحوثيين يطوقون مأرب من اربع جهات وهذه هي المسافة الفاصلة للاجتياح الكامل للمدينة.. تفاصيل حصرية وردنا الان... بشرى سارة لجميع ابنا اليمن في شمال وجنوب البلاد .. استئناف صرف المرتبات بالعملة الجديدة في مناطق الحوثي والشرعية.. شاهد وردنا الان ..مفاجأة مزلزلة العثور على السفينة التي أختفت قبل 100 عام داخل مثلث برمودا .. وهذا ما وجد بداخلها ؟.. شاهد مصدر عسكري يفجر مفاجأة ويكشف عن مقر خطير للجيش الوطني اصبح بحوزة مليشيا الحوثي عاجل وخطير جدا.. القوات الحكومية تقبض قبل قليل على قوة حوثية مع قائدها كانت في طريقها إلى أهم قطاع نفطي يمني.. تفاصيل حصرية Advertisements القادة العسكريين في «الشرعية» يوجهون طعنة غادرة للملك سلمان وولي عهده..والمحيميد يباغت الجميع ويكشف عن الوزير الخائن (اسم وصورة الوزير) شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار عاجل..الاعلان عن وفاة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في احدى المستشفيات السعودية اثر جلطة دماغية مفاجئة..مصدر مقرب منه يكشف الحقيقة كاملة المراسل الحربي محمد العرب يفجر مفاجأة خطيرة حول فاطمة ابنة 12 ربيعا .. هذا ما عثر عليه في كاميرا أبو الكرار وصعق الجميع وابكاهم ؟ عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية) عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يعلنون اغتنام ماهو أخطر من هزيمة الشرعية في نهم..(صور وتفاصيل ما حدث) الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير (شاهد فيديو) شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم) وردنا قبل لحظات...دولة عظمى تباغت الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل فوري شاهد.. أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) العرادة يتلقى قبل قليل رسالة عاجلة وخطيرة تصيبه بالرعب والهلع ويجن جنونه هو وكل شيوخ قبائل مأرب الشرسة بشأن سقوط مأرب في يد الحوثيين ( نص الرسالة ) عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يقرع طبول الحرب ويوجه اول ضربة عسكرية لتركيا ...شاهد كيف جن جنون أردوغان وردة فعله العنيفة وأضاف أنه تم تسريب هذا الخبر وذلك للتهيئة حتى يتمّ الإعلان الرسمي . ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي يبدو واضحاً فيها حدوث تدهور كبير على حالته الصحية. وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها. لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

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