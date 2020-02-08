شكرا لمتابعة خبر عن الشيخة موزة تصعق أميرات هذه الدولة الخليجية وشيوخها وتثير اعجاب كل أميرات الخليج والسعودية بعمل رهيب لم يتوقعه جتى زوجها وولدها الشيخ تميم امير قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخة موزة تصعق أميرات هذه الدولة الخليجية وشيوخها وتثير اعجاب كل أميرات الخليج والسعودية بعمل رهيب لم يتوقعه جتى زوجها وولدها الشيخ تميم امير قطر

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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخة موزة تصعق أميرات هذه الدولة الخليجية وشيوخها وتثير اعجاب كل أميرات الخليج والسعودية بعمل رهيب لم يتوقعه جتى زوجها وولدها الشيخ تميم امير قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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