شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان... بشرى سارة لجميع ابنا اليمن في شمال وجنوب البلاد .. استئناف صرف المرتبات بالعملة الجديدة في مناطق الحوثي والشرعية.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... بشرى سارة لجميع ابنا اليمن في شمال وجنوب البلاد .. استئناف صرف المرتبات بالعملة الجديدة في مناطق الحوثي والشرعية.. شاهد

أعلن رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور أحمد العودي التوصل مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء ، إلى استئناف صرف مرتبات الموظفين المتقاعدين المدنيين .

وقال العودي في منشور له على حسابه بالفيس بوك اليوم الجمعة، أن اللقاء تم البحث فيه عدد من القضايا ، كان أبرزها استئناف صرف معاشات المتقاعدين المدنيين . وأضاف العودي التوصل إلى العديد من القضايا كان في صدارتها :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد: قائد معركة تحرير صرواح الذي حقق إنتصارات كبيرة في أبين والبيضاء وشبوة يصدر البيان رقم 1 ويجعل ابو علي الحاكم يبكي من شدة القهر (الأسم + الصورة)

وردنا الان.. انباء عن سقوط مارب بيد المليشيات ومصارد تكشف حقيقة المعارك في مأرب الحوثيين يطوقون مأرب من اربع جهات وهذه هي المسافة الفاصلة للاجتياح الكامل للمدينة.. تفاصيل حصرية

وردنا الان... بشرى سارة لجميع ابنا اليمن في شمال وجنوب البلاد .. استئناف صرف المرتبات بالعملة الجديدة في مناطق الحوثي والشرعية.. شاهد

وردنا الان ..مفاجأة مزلزلة العثور على السفينة التي أختفت قبل 100 عام داخل مثلث برمودا .. وهذا ما وجد بداخلها ؟.. شاهد

مصدر عسكري يفجر مفاجأة ويكشف عن مقر خطير للجيش الوطني اصبح بحوزة مليشيا الحوثي

عاجل وخطير جدا.. القوات الحكومية تقبض قبل قليل على قوة حوثية مع قائدها كانت في طريقها إلى أهم قطاع نفطي يمني.. تفاصيل حصرية

القادة العسكريين في «الشرعية» يوجهون طعنة غادرة للملك سلمان وولي عهده..والمحيميد يباغت الجميع ويكشف عن الوزير الخائن (اسم وصورة الوزير)

شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار

عاجل..الاعلان عن وفاة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في احدى المستشفيات السعودية اثر جلطة دماغية مفاجئة..مصدر مقرب منه يكشف الحقيقة كاملة

المراسل الحربي محمد العرب يفجر مفاجأة خطيرة حول فاطمة ابنة 12 ربيعا .. هذا ما عثر عليه في كاميرا أبو الكرار وصعق الجميع وابكاهم ؟

عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون

Advertisements

لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة

ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية)

عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يعلنون اغتنام ماهو أخطر من هزيمة الشرعية في نهم..(صور وتفاصيل ما حدث)

الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير (شاهد فيديو)

شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم)

وردنا قبل لحظات...دولة عظمى تباغت الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل فوري

شاهد.. أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)

الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة )

العرادة يتلقى قبل قليل رسالة عاجلة وخطيرة تصيبه بالرعب والهلع ويجن جنونه هو وكل شيوخ قبائل مأرب الشرسة بشأن سقوط مأرب في يد الحوثيين ( نص الرسالة )

عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يقرع طبول الحرب ويوجه اول ضربة عسكرية لتركيا ...شاهد كيف جن جنون أردوغان وردة فعله العنيفة

- استئناف صرف معاشات المتقاعدين المدنين.

- مرتبات أساتذة الجامعات.

- صرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة وفق كشوفات ديسمبر ٢٠١٤هـ

- صرف معاشات المتقاعدين العسكريين بصورة عاجلة ، تقديراً لدورهم في الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.

- فتح الطرقات بين المحافظات ،وخاصة طريق الحوبان - تعز .

- خلق مسار داخلي للسلام برعاية المجتمع المدني .

وضم اللقاء العديد من المسؤولين منهم أمين عام التحالف المدني عبد الرحمن العلفي ، وأنور خالد شعب، ونقيب المتقاعدين المدنيين أحمد النعامي ، والأستاذة فريدة اليريمي، وعادل عبدالله حج من نقابة الإتصالات.

الجدير ذكره بأن الحكومة الشرعية كانت قد اوقفت صرف مرتبات عدد من المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقب قيام المليشيات بحظر تداول العملة من الطبعة الجديدة في شمال اليمن.