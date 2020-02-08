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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الاعلان عن وفاة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في احدى المستشفيات السعودية اثر جلطة دماغية مفاجئة..مصدر مقرب منه يكشف الحقيقة كاملة

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