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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا.. القوات الحكومية تقبض قبل قليل على قوة حوثية مع قائدها كانت في طريقها إلى أهم قطاع نفطي يمني.. تفاصيل حصرية

قبضت القوات الحكومية على مجوعة كبيرة من ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر خاصة إن القوات الحكومية قبضت على مجموعة من ميلشيا الحوثي المتمردة على متن أربعة أطقم في إحدى النقاط على خط الجوف حضرموت. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان ..مفاجأة مزلزلة العثور على السفينة التي أختفت قبل 100 عام داخل مثلث برمودا .. وهذا ما وجد بداخلها ؟.. شاهد مصدر عسكري يفجر مفاجأة ويكشف عن مقر خطير للجيش الوطني اصبح بحوزة مليشيا الحوثي عاجل وخطير جدا.. القوات الحكومية تقبض قبل قليل على قوة حوثية مع قائدها كانت في طريقها إلى أهم قطاع نفطي يمني.. تفاصيل حصرية القادة العسكريين في «الشرعية» يوجهون طعنة غادرة للملك سلمان وولي عهده..والمحيميد يباغت الجميع ويكشف عن الوزير الخائن (اسم وصورة الوزير) شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار عاجل..الاعلان عن وفاة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في احدى المستشفيات السعودية اثر جلطة دماغية مفاجئة..مصدر مقرب منه يكشف الحقيقة كاملة المراسل الحربي محمد العرب يفجر مفاجأة خطيرة حول فاطمة ابنة 12 ربيعا .. هذا ما عثر عليه في كاميرا أبو الكرار وصعق الجميع وابكاهم ؟ عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة Advertisements ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية) عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يعلنون اغتنام ماهو أخطر من هزيمة الشرعية في نهم..(صور وتفاصيل ما حدث) الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير (شاهد فيديو) شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم) وردنا قبل لحظات...دولة عظمى تباغت الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل فوري شاهد.. أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) العرادة يتلقى قبل قليل رسالة عاجلة وخطيرة تصيبه بالرعب والهلع ويجن جنونه هو وكل شيوخ قبائل مأرب الشرسة بشأن سقوط مأرب في يد الحوثيين ( نص الرسالة ) عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يقرع طبول الحرب ويوجه اول ضربة عسكرية لتركيا ...شاهد كيف جن جنون أردوغان وردة فعله العنيفة وأضافت المصادر أن الأربعة الأطقم كانت متجهة صوب مارب حيث تم إيقافها عند نقطة للقوات الحكومية واستفسار قائدها الحوثي "اين طريقها وما الذي تبحث عنه". وتابعت المصادر أن قائد المجموعة الحوثية أخبر قيادة النقطة التابعة للحكومة أنه في مهمة من الميلشيا بالتحرك لاستلام وحماية قطاع النفط في صافر. وذكرت المصادر أن أفراد النقطة التابعة للقوات الحكومية باشرت القبض على المجموعة واخذ أسلحتهم واقتيادهم وتسليمهم مع قائد المجموعة للجهات المختصة. وأوضحت المصادر أن قائد المجموعة ابن نجل القائد العسكري المعروف حسان الواحدي الذي شارك ضد ميلشيا الحوثي المتمردة في الحروب الستة بمحافظة صعدة شمال البلاد. وتوهم ميلشيا الحوثي المتمردة عناصرها بأنها قد سيطرة على محافظة مارب والجوف, وتدفع بهم إلى الأمام بشكل جماعي وانتحاري. يتزامن ذلك مع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد, تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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