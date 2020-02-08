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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. مصرع خمسة من أبناء إب يقاتلون بصفوف المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب.
ويأتي هذا بعد يومين من مصرع سبعة من عناصر المليشيا من أبناء إب، بنيران قوات القوات الحكومية بعدد من جبهات القتال الحوثية.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شيعت عددا من عناصرها الذين قتلوا بنيران القوات الحكومية بجبهات نهم والجوف.
ومن بين الصرعى، خيري محمد عبده المغلس من أبناء مديرية الرضمة شمال شرق إب، وضيف الله عبدالله ضاوي من أبناء مديرية المشنة، ومحمد علي الشامي من أبناء مديرية يريم شمال شرق إب، وصلاح أحمد مفتاح، ومحمد ناصر الموسمي وكليهما من أبناء مديرية القفر شمال إب.
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