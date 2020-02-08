تعرف على آخر التطورات الميدانية في نهم شرق صنعاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، عن ‏التطورات الميدانية في مديرية نهم شرق صنعاء.

Advertisements وقالت المصادر، إن القوات الحكومية في وضع هجومي شامل. وبحسب المصادر، فإن ‏مليشيات الحوثي تراجعت عن المواقع التي استولوا عليها في الأيام السابقة. ‏ووفقا للمصادر، فإن "مفرق الجوف تحت سيطرة الجيش بعد أن سيطرت عليه الميليشيات بالأمس لساعات". يأتي ذلك في وقت شارك طيران ومدفعية التحالف في المعارك. ‏

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