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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر التطورات الميدانية في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020
صنعاء - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، عن التطورات الميدانية في مديرية نهم شرق صنعاء.
وقالت المصادر، إن القوات الحكومية في وضع هجومي شامل.
وبحسب المصادر، فإن مليشيات الحوثي تراجعت عن المواقع التي استولوا عليها في الأيام السابقة.
ووفقا للمصادر، فإن "مفرق الجوف تحت سيطرة الجيش بعد أن سيطرت عليه الميليشيات بالأمس لساعات".
يأتي ذلك في وقت شارك طيران ومدفعية التحالف في المعارك.
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