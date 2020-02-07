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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تصادر شبكات وأجهزة WiFi بحجة
الجمعة 7 فبراير 2020
الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة حجة، أمس الخميس، بقيام مليشيا الحوثي بمصادرة شبكات وأجهزة WiFi بأحد مديريات المحافظة، مجددا.
وقالت المصادر، أن مشرفي المليشيا صادروا شبكات وأجهزة WiFi تستخدم لاعادة بث الإنترنت في مديرية أفلح اليمن.
وأشارت المصادر الى أنه تم إبلاغ جميع ملاك الشبكات في أغلب المناطق بإطفاء شبكاتهم تمهيدا لمصادرتها.
وكانت نقابة مالكي الشبكات، وقعت وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، على عدم مصادرة أي أجهزة تستخدم لإعادة البث، بعد مصادرة مئات الاجهزة في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وعمران، خلال الفترة الماضية.
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