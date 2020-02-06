نائب الرئيس لغريفيث : إستمرار التصعيد الحوثي يهدد بنسف كل جهود السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن الأحمر، أن استمرار التصعيد الحوثي يهدد بنسف كل جهود السلام وفي مقدمتها تفاهمات استوكهولم، منوهاً إلى الاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والمنازل الآهلة بالسكان وآخرها الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها يوم أمس أحد منازل المدنيين النازحين بمحافظة مأرب.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للاطلاع على المستجدات وجهود إحلال السلام، في ظل التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

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وعرض نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات وفي مقدمتها التأكيد على حرص الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والحرص على تخفيف المعاناة على اليمنيين في وقتٍ تتعمد الميليشيات الانقلابية نهب أموال وعائدات الدولة وسرقة المال العام والخاص ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وتتعمد الإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني بمنع تداول العملة وتمنع إصلاح خزان صافر النفطي الذي يِنذر بكارثة بيئة

وحث نائب الرئيس المجتمع الدولي على إدانة هذه الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وبدعم من إيران والعمل بما يخفف من أزمة ومعاناة أبناء الشعب، مؤكداً بأن الشرعية تحمل هم المواطن ولن ترضخ أو تساوم بالسلعة مقابل العملة؛ حرصاً منها على مصلحة المواطن وحياته المعيشية.

من جانبه عبر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الميدانية، مشيراً إلى حرصه على إحلال السلام الدائم في بلادنا والتخفيف من معاناة اليمنيين.

حضر اللقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي ونائب المبعوث الأممي معين شريم.