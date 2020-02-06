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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السعودية تنقذ العالم وتجعل الصينيين يطيرون فرحا وتكتشف العلاج الذي يقضي على فيروس كورونا( شاهد صورة العلاج السعودي المذهل )

يوجد في الصحراء السعودية عشبة ذات نفعكبير يطلقون عليها عش الغراب .

هذه العشبة لديها قدرة فائقة على مكافحة الفيروسات الخطيرة وخاصة فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في الصين واثار الهلع والخوف في شتى ارجاء العالم .

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير في فترة قصيرة، مما جعل الكثيرين يبدأون في تطبيق الاحتياطات والانتباه للتوعيات.

وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي ، أحد الأطعمة والنباتات التي لها دور كبير في رفع وتقوية المناعة بالجسم التي تجعل الشخص مقاوم للفيروسات القاتلة، وذلك من خلال تناول عش الغراب أو ما يعرف بالفطر أو المشروم .

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ورد للتو..السعودية تنقذ العالم وتجعل الصينيين يطيرون فرحا وتكتشف العلاج الذي يقضي على فيروس كورونا( شاهد صورة العلاج السعودي المذهل )



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وتابع النادي: للعلم أن استهلاك المشروم يقوي جهاز المناعة ويستطيع على إنتاج خلايا الدم البيضاء من نوع T-cells ، وهي الخلايا مسؤولة عن تدمير الجراثيم الدخيله على الجسم ويمكن ان يكون النبات مقوي للمناعة والتي يمكن ان تحميك من الامراض .

واشار النادي الي ان المشروم له انواع عديدة منها الصحراوي وهو متوفر بكثره في السعوديه وصحراء باديه الشام اضافه الى الجزائر اما عن الانواع الاخرى تنمو في فصل الشتاء، موضحا أنه يمكن شراء النوع الابيض الزراعي وهنالك انواع اخرى منه مجففه وعلى شكل كبسولات وهذه الانواع قد تحمي الجسم من الاصابة بالامراض والفيروسات الخطيرة ويكون الجسم مقاوم للاصابة بالمرض .

ونصح النادي بتناوله يوميا حتي اذا كنا من الدول التي لم تصاب بفيروس كورنا مع عدة احتياطات اخري وهي :

*ابتعد عن تناول السكر فهو البيئه الخصبه لتكاثر الفيروسات

*يتم تناوله بين وجبه مشبعه الى وجبتين من المشروم في الاسبوع

* احذر الانواع السامه منه( اصفر احمر قرمزي برتقالي) ودوما اسال من يعرفه قبل تناوله.

*اقل نوعية مفيدة هي المعلبة ودوما الطازج افضل شيء.