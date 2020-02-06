شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صالون حلاقة مختلط للشباب والبنات بالعاصمة السعودية الرياض .. وما فعله الحلاق مع فتاة في قمة الجمال والأنوثة يثير غضب الشارع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، عددا من العاملين في أحد محلات الحلاقة، عقب قيامهم بالحلاقة لفتاة، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونجح رجال الأمن في تحديد الموقع، وإيقاف العاملين للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

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