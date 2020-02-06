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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجــل : الجيش الوطني يعلن عن مجزرة بشرية غير مسبوقة للحوثيين (اليوم في جبهة نهم) وينشر كشف كامل بالأسماء والتفاصيل23

حاولت الميليشيا ان تخفي خسائرها الميدانية في جبهة نهم بضخ اعلامي كبير ، لتنكشف الحقيقة بان ما رجعت به من شرق صنعاء سوى (نعوش مرصوصة)



حيث شيعت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية، جثامين العشرات من قتلاها في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية الواقعة تحت سيطرتها.

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مصادر "خبر" للأنباء رصدت تشييع المليشيات الحوثية لجثامين 34 قتيلاً من عناصرها خلال 48 ساعة الماضية في محافظات صنعاء، إب، ذمار، حجة، صعدة، عمران، تعز، والبيضاء.

وأوضحت المصادر، أن محافظة صنعاء نالها النصيب الأكبر من قتلى المليشيات، حيث شيعت في العاصمة صنعاء جثامين 13 قتيلاً، في عدد من مديرياتها، دون الإفصاح عن الجبهات التي قتلوا فيها.



وبحسب المصادر، فإن مواكب قتلى المليشيات تكشف عن تكبدها خسائر فادحة في الأرواح بجبهات القتال المفتوحة، في الوقت ذاته تتكتم المليشيات عن قتلاها، وتحاول رسم انتصارات وهمية، حتى لا تنكشف خسائرها للجميع.



وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" قائمة بقتلى المليشيات الذين تم دفنهم في مقابر قتلاها خلال الـ48 ساعة الماضية:



محافظة صنعاء:

1 - أحمد محمد الخولاني2 - إبراهيم حسين المهدي3 - عبدالله سالم كداف4 - عيسى عارف الحداد5 - محمد عبد الغني الحدي6 - عبد الباسط رافع الرضي7 - محمد هاشم المحاقري8 - جلال محمد أحمد الزيادي9 - عبدالإله ملاطف عامر - مديرية بني الحارث10 - هيثم صادق الغماري - مديرية بني الحارث11 - عبد المجيد عبد الله النعظي - مديرية سنحان12 - أبو الغيث محمد نشوان - مديرية سنحان13 - محمد عبد الواحد الدباء

محافظة إب:

14 - إبراهيم ناصر الحميري - مديرية ذي السفال15 - بشير محمد الربوعي - مديرية العدين16 - حسن علي السمعولي - مديرية حبيش17 - هاني علي القادري - مديرية حبيش 18 - رياض سعيد الحشئي - مديرية السبرة19 - معين علي الخطيب - مديرية النادرة



محافظة ذمار:

20 - عدنان عباس الظهره - مديرية وصاب العالي21 - وضاح علي معروف - مديرية وصاب العالي22 - يحيى عبدالله المشراق - مديرية وصاب العالي23 - بشار صالح الصارم - مديرية الحدا*محافظة حجة:24 - شريف أحمد جمال الدين - قفل شمر25 - خالد محمود شرف الدين - مديرية الشاهل26 - محمد صالح محمد يحيى



محافظة عمران:

27 - محمد علي الأشول - مديرية عيال سريح28 - يحيى فايد قصان - مديرية القفلة29 - دارس علي المنصوري - مديرية سفيان*محافظة صعدة :30 - خالد عدنان العويري - مديرية سحار31 - مصطفى علي حلوه - مديرية حيدان*محافظة تعز :32 - عبدالله ناجي المقرعي33 - عبده سليم إسماعيل*



محافظة البيضاء:

34 - سليم ناصر الجنيدي - مديرية رداعوأشارت المصادر إلى أن المليشيات تشيع قتلاها بشكل يومي، فيما لا تزال عشرات الجثث من القتلى في العديد من المستشفيات الحكومية التي حولتها المليشيات لخدمتها، وتسخير ثلاجاتها للقتلى من عناصرها.