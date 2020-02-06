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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. القوات المشتركة تعلن انطلاق معركة تحرير العاصمة صنعاء.. (تفاصيل حصرية)

أعلنت قيادة القوات المشتركة في اليمن انطلاق معركة تحرير العاصمة اليمينة صنعاء وفقا لما نشرته صفحة الحدث اليمنية التابعة لقناتي العربية والحدث قبل قليل .

وجاء في نصر التغريدة التي رصدها يمن تايم :

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