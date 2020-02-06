شكرا لمتابعة خبر عن عائلة من هذه المحافظة فتحت الصندوق لمشاهدة جثمان ابنها القتيل..وعندما فتحته كانت المفاجأة التي ارعبت الجميع وجعلت كل نساء ورجال المحافظة يطلقون صرخة مدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عائلة من هذه المحافظة فتحت الصندوق لمشاهدة جثمان ابنها القتيل..وعندما فتحته كانت المفاجأة التي ارعبت الجميع وجعلت كل نساء ورجال المحافظة يطلقون صرخة مدوية

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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة من هذه المحافظة فتحت الصندوق لمشاهدة جثمان ابنها القتيل..وعندما فتحته كانت المفاجأة التي ارعبت الجميع وجعلت كل نساء ورجال المحافظة يطلقون صرخة مدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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