شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. ولي عهد ابو ظبي يباغت هذه الفئة من الاماراتيين بقرار عاجل جعل كل السعوديين في شتى ارجاء المملكة ييبكون من شدة القهر القهر بسبب هذا القرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. ولي عهد ابو ظبي يباغت هذه الفئة من الاماراتيين بقرار عاجل جعل كل السعوديين في شتى ارجاء المملكة ييبكون من شدة القهر القهر بسبب هذا القرار

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو.. ولي عهد ابو ظبي يباغت هذه الفئة من الاماراتيين بقرار عاجل جعل كل السعوديين في شتى ارجاء المملكة ييبكون من شدة القهر القهر بسبب هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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