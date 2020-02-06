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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 8 قتلى بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على حي سكني بمأرب الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بصاروخ باليستي، مساء الأربعاء، حيا سكنيا في مدينة مأرب شمال شرق اليمن، ضمن تصعيدها العسكري ضد المدنيين.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن باليستيا حوثيا استهدف منازل بحي الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين في مدينة مأرب. وأكدت سقوط أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية لهذا الاستهداف، وتوقعت ارتفاع أعداد الضحايا حيث لا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. وعبّرت الحكومة اليمنية الشرعية، في أول تعليق لها على هذا الاستهداف، عن إدانتها واستنكارها لما وصفتها بـ"الجريمة الإرهابية البشعة" التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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