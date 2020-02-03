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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الشرعية تدعي الانتصار والحوثي يعلن انه سحق قوات الشرعية، وقناة الجزيرة القطرية تحسم الجدل وتكشف الطرف الخاسر في نهم

بثت قناة الجزيرة، قبل لحظات، وعبر برنامج ما وراء الخبر، تقرير قالت فيه بأن الشرعية خسرت معركة نهم شرقي صنعاء مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ووفقا لتقرير الجزيرة الذي تابعته غرفة أخبار (أحداث نت)، فإن قوات الحوثي لاتزال هي المسيطرة على مسرح العمليات في جبهة نهم ولا زالت تسيطر على معظم مناطق المديرية القريبة من صنعاء.

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عاجل: الشرعية تدعي الانتصار والحوثي يعلن انه سحق قوات الشرعية، وقناة الجزيرة القطرية تحسم الجدل وتكشف الطرف الخاسر في نهم

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وتطرق التقرير، إلى الفجوة الكبيرة التي منعت الكثير من قيادات الشرعية من التواصل مع الرئيس هادي المقيم في الرياض وحديث وزير النقل اليمني صالح الجبواني عن صعوبة في لقاءه لإطلاعه بآخر المستجدات السياسية والعسكرية والخدماتية.