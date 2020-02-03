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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في عملية نوعية...اعتقال القيادي الحوثي "أبوعلي الحاكم"....صورة

اكد مصدر عسكري انه تم القبض على القيادي البارز ابو علي الحاكم اثر سقوطه من جبل الساقية ، وقتل نحو 35 حوثياً وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي في تصريح لموقع الجيش “سبتمبر نت” إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم للحوثيين بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.

جديد اب برس :

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وأضاف العميد الهدي أن جماعة الحوثي تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.

وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.