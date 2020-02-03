شكرا لمتابعة خبر عن إعلان مفاجئ من السعودية: ظهور المهدي المنتظر ونزول المسيح إلى الأرض سيكون بعد رحيل هذا الحاكم العربي مباشرة.. شاهد من يكون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - إعلان مفاجئ من السعودية: ظهور المهدي المنتظر ونزول المسيح إلى الأرض سيكون بعد رحيل هذا الحاكم العربي مباشرة.. شاهد من يكون

طالب الكاتب السعودي تركي الحمد بخلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في رده على العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف الحمد في رده على عدد من الساسة والنشطاء : ” ولو عايز المهدي المنتظر يظهر، والمسيح ينزل إلى الأرض، اخلعوا السيسي”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة..الحوثي يثير جنون الملك سلمان وولي عهده بطلب عاجل ورسمي صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ( شاهد ماذا طلب الحوثي من الملك سلمان ) يمني من هذه المحافظة يرفع رأس كل يمني داخل اليمن وخارجها ويشعرهم بالفخر والاعتزاز ويجعلهم يلعنون هادي والجنرال الاحمر والحوثي والزبيدي ( صورة ) فتاة من المملكة في غاية الجمال والانوثة تتزوج مغترب يمني وتشترط ارتداء الزي اليمني في العرس ( شاهد بالصورة كم هي فاتنة بالزي اليمني مع عروسها المغترب ) ورد للتو...الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويثلج صدور كل اليمنيين ويقهر عيدروس الزبيدي بهذا القرار الذي سيجعل كل ابناء الجنوب يتوافدون الى مأرب للعيش فيها ورد للتو ...السلطات السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين وتجعلهم وعائلاتهم يبكون دما بعد الاعلان رسميا عن هذا القرار الذي قصم ظهور اليمنيين ويبدأ تنفيذه على القور

عاجل وفي غاية الخطورة..السفير اليمني في المملكة يتعرض لعمل إرهابي خطير وكارثي..والمفاجئة بالجهة التي نفذت هذا العمل الارهابي ( صورة صادمة ) فنان عراقي شهير يوجه ضربة ساحقة للفنانة نانسي عجرم بتهمة خطيرة وبالدليل القاطع جعلت فضيحتها بجلاجل ..والحريري يباغت الجميع ويساند نانسي عجرم واخيرا الكشف عن القائد العسكري الكبير والخائن رقم (1)..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي والجنرال الاحمر..صورة واسم الخائن وكيف تمت الخيانة طالبة جامعية يمنية تثير الرعب والهلع في العاصمة صنعاء بعد تعرضها للاختطاف من قبل ذئب بشري في احدى الحارات ( شاهد صورتها وما حدث صدم الجميع ) تحذير خطير وتنبيه هام.. تورم هذا الجزء من الجسم ينذر بمرض خطير ورد للتو... الحكومة الإماراتية تباغت ابناء هذه الدولة وتعفي مواطنيها من تأشيرة الدخول الى الاراضي الاماراتية في اي وقت حسناء وفي غاية الجمال تشتري رقم هاتف جديد لتتفاجأ بـ ‘‘واتس آب قديم’’..وعند بدء استخدامه كانت المفاجأة الصاعقة التي قلبت حياتها راسا على عقب عامل بسيط يهتك عرض ربة منزل بالاكراه..وعندما قبضت عليه الشرطة وذهبت به الى المحكمة كانت المفاجأة التي صعقت القاضي والشرطة وحتى الضحية نصر ساحق للحوثيين وانسحاب التحالف من اليمن والاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر ومعين عبد الملك وتشكيل حكومة جديدة وهذا هو مصير دولة الجنوب ليست زوجة خاشقجي ولا توكل كرمان..تعرف على المرأة التي يخشاها محمد بن سلمان وتخيف كل افراد العائلة الحاكمة في السعودية ( صورة + اسم المرأة المرعبة ) Advertisements المجلس الانتقالي يحسم الجدل ويقصم ظهر الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويعلن هذا القرار الخطير الذي ارعب قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي ورد الان: السعودية تباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وتعلن رسميا ضم اليمن وستكون حديث العالم.. شاهد ما يجري وراء الكواليس عاجل: لا علاقة له بالحرب ولا بجبهات القتل..اليمنيين سكالا وجنوبا يتلقون خبر كارثي صعق الجميع ..وهادي في قصره والحوثي في جحره غير ابهين( حادث مرعب ) وردنا للتو...عبد الملك الحوثي يصعق الملك سلمان وولي العهد ويعلن هذا التحدي المخيف الذي اصاب اليمنيين بالرعب والهلع لأنه سيكون كارثي ومدمر ورد الان: وكالة انباء دولية تفجر مفاجأة مدوية من داخل قصر"ال سعود" وتكشف عن قرار خطير يحدد مصير شقيق الملك سلمان وولي العهد "محمد بن سلمان" عاجل: اشهر وزير بالشرعية يصعق كل اليمنيين ويشعرهم بالعار والخجل ويتوسل لولي العهد السعودي تحقيق هذا الامر الذي لا يستطيع هادي ولا الجنرال الاحمر تحقيقه ليس في العاصمة صنعاء ولا في صعدة ..عبد الملك الحوثي في هذا المكان المحصن ولن يستطيع التحالف القبض عليه او قنله حتى لو كان يمتلك سلاح نووي في غاية الخطورة ..قطر تقهر الملك سلمان وتحرج الرئيس هادي وقوات التحالف بخطوة رهيبة قلبت الامور راسا على عقب في جبهة مأرب وجعلت سلطان العرادة يطير فرحا ورد للتو..السعودية توجه ضربة ساحقة للرئيس هادي وتسحب منه كل الصلاحيات وتمنعه من الحديث عن هذا القرار الخطير الذي اصدرته السلطات السعودية بشكل رسمي صدام حسين يثير رعب وهلع السلطات الكويتية من جديد بعد قدومه من اليمن .. وإعلان رسمي بشأنه يسبب صدمة كبيرة ..(تفاصيل صادمة ) وردنا قبل قليل ..ضربة ساحقة لكتيبة يقودها ابو علي الحاكم وطيار سعودي يباغتهم ويحولهم إلى شواية على الفحم....والتكبيرات تعلو في جبهة نهم عـــــاجل .. مرسوم ملكي من الملك سلمان بالقبض على " محمد " بعد ارتكابة جريمة قتل مروعة..ومحمد بن نائف يجن جنونه .. شاهد (صورة) شقيق زعيم الحوثيين ''عبدالخالق الحوثي'' يظهر من جديد ويكشف عن دور الوية الحرس الجمهوري في اسقاط جبهات نهم ومارب والجوف عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يستعرضون عدد غنائمهم من مئات المدرعات والاليات بجبهة ''نهم''.. صور حصرية شاهد... المتجنس الإماراتي وسيم يوسف يغني ويرقص الراب...فيديو صادم خبر صادم قصم ظهر الحوثيين..ابو علي الحاكم يقع في الاسر بعد سقوطه من جبال الساقية..وقائد المنطقة العسكرية يعلن رسميا عدد القتلى والاسرى في صفوف الحوثيين كما أعاد الحمد العديد من التدوينات التي تطالب بخلع السيسي، منه ما كتبه الكاتب القطري فيصل بن جاسم آل ثاني : ” الرد العملي الوحيد على صفقة القرن قيام ثورة شعبية في مصر فبسقوط السيسي يتحرر الشعب المصري من دكتاتور سجن أكثر من 60 ألف وقتل الآلاف منذ مجزرة رابعة.. لليوم يفشل تمرد حفتر وتستقر ليبيا.. تنجو غزة من حصار خانق قاتل.. يخسر بشار أكبر داعميه.. باختصار بسقوط السيسي تفشل الثورة المضادة.



إعلان مفاجئ من السعودية

كما كتب الناشط المصري محمود فتحي : ” إذا أردتم أن تنصروا مسلمي الصين، فأسقطوا السيسي.. وإذا أردتم مقاطعة الصين، فهيا نبدأ مقاطعة وعصيانا مدنيا تدريجيا للسيسي وعصابته. وأعاد الحمد أيضا تدوينة لحساب سارة فهمي والتي سخرت أيضا بالقول : ” لو عايز تحل مشاكل فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق ثور على السيسي.. لو عايز تنهي مشكلة مسلمين الإيغور ثور على السيسي”.

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