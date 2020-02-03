شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو...عبد الملك الحوثي يصعق الملك سلمان وولي العهد ويعلن هذا التحدي المخيف الذي اصاب اليمنيين بالرعب والهلع لأنه سيكون كارثي ومدمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو...عبد الملك الحوثي يصعق الملك سلمان وولي العهد ويعلن هذا التحدي المخيف الذي اصاب اليمنيين بالرعب والهلع لأنه سيكون كارثي ومدمر

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