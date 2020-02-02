شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أشبه بالمايوه .. السعودية ‘‘فوز العتيبي’’ تظهر بفستان جريئ يكشف ‘‘المناطق الحساسة’’ وتمارس رغبتها القذرة مع رجل في مكان سياحي بالمملكة (فيديو خادش) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد نشرها صورة جريئة تجمعها بزوجها في أحد الأماكن السياحية، وصفها البعض بأنها خادشة للحياء، ثم أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله مرتدية فستانًا قصيرًا أشبه بـ«المايوه»

ونشرت العتيبي الصورة على حسابها عبر «تويتر» وعلقت عليها قائلةً: « حبيت أشاركم هالصورة عشانكم.. فقدتموني وطلبتوا أرجع أشارككم صوري، لكن إذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو أمتنع عن مشاركتكم»





وتظهر الصورة التي نشرتها فوز العتيبي عبر حسابها ارتداءها فستانًا أبيض قصيرًا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد استفز المتابعين



وأتبعت الصورة بمقطع فيديو قصير وهي منفردة وتستعرض الفستان الذي ارتدته قائلةً: «أحب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكلة ما ألقى مثلها كثير»، مشيرةً إلى أنها تحب مثل هذا «الاستايل»، لكنها لا تجده بسهولة؛ الأمر الذي قابله المتابعون بحالة من الرفض والاستنكار



واشتهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي، على السوشيال ميديا، بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها، وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي؛ ما جعلها محط أنظار المتابعين حتى إن بعضهم علق عليها أن هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.

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