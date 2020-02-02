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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد... المتجنس الإماراتي وسيم يوسف يغني ويرقص الراب...فيديو صادم

تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للداعية المتجنس الإماراتي، الأردني الأصل و الذي تنازل عن جنسيته الأردنية بعدما عرض عليه بن زايد الجنسية الإماراتية تنفيذا لرغبة والدته التي عجبها بعد أن فسر لها حلما كانت قد حلمته.

الفيديو تحول جديد لشيخ الشيطان بن زايد، فقد تحول لغناء الراب و الرقص، وهو لم يبعد كثيرا عن أسلوبه في الدعوة للإسلام، الذي يحمل الرقص على الكلمات أيضا و الشتائم لكل من يخالف سياسة الشيطان بن زايد.

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شاهد... المتجنس الإماراتي وسيم يوسف يغني ويرقص الراب...فيديو صادم

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وحتى لا يتهم الدبور بالكذب وإثارة الفتنة ومشاعر الشياطين حول العالم، الفيديو مركب نعم، ولكن بشكل ساخر ونجح النشطاء بتركيبة بطريقة تناسب وسيم يوسف بشكل كامل.