شكرا لبحثكم عن خبر بصوت وشكل غريب ... حيوان "زاحف" يثير الرعب في جبهة نهم (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار حيوان زاحف الرعب في أوساط عدد من المقاتلين التابعين للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، المرابطين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر ميداني لـ"المشهد الخليجي" إن عدد من المقاتلين رفضوا نصب مترس جوار أحد الكهوف الذي كانت تختبئ فيه أفعى "أم جنيب" أو الأفعى المقرنة، في جبال نهم وكانت تصدر من داخله صوتاً مخيفاً.

حنشان الضمئ

رفض مجموعة من الشباب التمترس في احد المواقع لوجود اصوات تصدر من الجرف الصغير الذي خلفهم وارعبهم الصوت تم مراقبة الموقع الذي هو شكل جرف صغير يحتوي على حفرة داخل الجرف وبعد حراسة دقيقة خرجت هذه الحيه المقرنة تصدر أصوات pic.twitter.com/mEtqYV9xk5 — اخبار جبهة نهم (@Sp06MwDvcJyw3cq) February 2, 2020 "> اخبار جبهة نهم@Sp06MwDvcJyw3cq حنشان الضمئ

رفض مجموعة من الشباب التمترس في احد المواقع لوجود اصوات تصدر من الجرف الصغير الذي خلفهم وارعبهم الصوت تم مراقبة الموقع الذي هو شكل جرف صغير يحتوي على حفرة داخل الجرف وبعد حراسة دقيقة خرجت هذه الحيه المقرنة تصدر أصوات Advertisements "> See اخبار جبهة نهم's other Tweets

وقال المصدر إنه تم مراقبة الكهف يوماً كاملاً، وفي المساء خرجت منه أفعى "أم جليب/الأفعى المقرنة"، وعندما تم قتلها أصدرت صوتاً مخيفاً شبيهاً بعواء الطفل، ومماثل للصوت الذي كانت تطلقه من داخل الكهف".

وتعتبر أفعى أم جنيب أو الأفعى المقرنة من الجنس القرناء الذي يتبع الفصيلة الأفعوية، وهي من الأفاعي الخطيرة، وذات درجة سمية عالية. تنتشر في معظم مناطق الجزيرة العربية بما فيها اليمن.

ومن أهم سلوكيات هذه الأفعى أنها تدفن نفسها بالرمل في فترات مختلفة من الليل، ولكن أكثر الأوقات التي تقوم هذه الأفعى بهذه الحركة في نهاية نشاطها ليلاً، حين تجد المأوى والجحر المناسب لبقائها به خلال النهار، فإنها تدفن نفسها بقربه حتى يخرج النهار أو تشتد الحرارة.

وتسعمل قرونها للحصول على الغذاء، من خلال تحريك القرون عند مشاهدة الطيور الصغيرة، فتعتقد تلك الطيور ان هذه القرون ديدان صغيرها فتنقض عليها فتصيدها الأفعى. وأيضاً التخفي من الأعداء ولتعديل درجة حرارة الجسم.