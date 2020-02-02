شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة السلطان قابوس..الديوان السلطاني يباغت ابناء السلطنة ويعلن رسميا تجريد السلطان الجديد هيثم بن طاهر من كل القابه السلطانية لهذا السبب الصادم شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أمر سلطان عمان هيثم بن طارق إلغاء جميع الألقاب الملحقة به، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد المسمى سلطان عمان فقط، وذلك في المخاطبات الرسمية والخاصة.

وكان تعميم صادر من ديوان البلاط، وُجه لوزراء السلطنة ومستشاريها، جاء فيه ”يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان“.

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