شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية حسناء تظهر بملابس جريئة جدا .. وتقوم بعمل فاضح مع زوجها في معلم أثري .."شاهد فيديو وصور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبيموجة جدلٍ واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة حديثة نشرتها.

ونشرت فوز العتيبي، الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020 صورة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجمعها بزوجها أحمد الموسى في أحد الأماكن التاريخية.

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• فتاة سعودية حسناء تظهر بملابس جريئة جدا .. وتقوم بعمل فاضح مع زوجها في معلم أثري .."شاهد فيديو وصور"

• هذة الفتاة المراهقه محظوظة جدا .. تستلم 175 ألف دولار على كل فيديو مدته 60 ثانية فقط ..والسبب جمالها الساحر ..شاهد الصور

• جمال خاشقجي يعود للواجهة من جديد .. السعودية تكشف لأول مرة أين جثته وما الذي حدث لها ..شاهد

• تنازلت لأجله عن مهر مليون ريال .. مغترب وسيم يخطف قلب السعودية "بدور البراهيم" ومفاجأة بشأن جنسيته (فيديو)

• سم قاتل .. شاهد ما الذي يحدث لجسمك عند الافراط بشرب الماء

• عاجـــل : من الصين إلى الرياض .. هل وصل فيروس "كورونا" إلى السعودية .. السلطات تدق ناقوس الخطر وتطلق صافرة الانذار ..شاهد آخر التطورات

• قل وداعًا لمرض السرطان .. العلماء يكتشفون علاج جديد موجود في كل بيت ويقضي على مرض السرطان بشكل نهائي خلال وقت قصير جدا

• عاجـــل : طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اقلعت قبل قليل من الرياض متوجهة إلى جيزان .. لكن حدثت المفاجأة التي صعقت الركاب بعد انطلاقها ..شاهد

Advertisements

• عاجـــل : جيش جرار يدخل خط المواجهة ويغير موازين المعركة في جبهة "نهم" .. (تفاصيل طارئة تحدث الأن)

• عاجـــل : تطورات طارئة الان في جبهة نهم .. معارك ساحقه وجيش جرار يتقدم نحو صنعاء ..شاهد اخر التفاصيل الميدانية

• شاهد : مجزرة مروعة في “قصر الرحاب“ هزت الأسرة الحاكمة والأميرة الناجية تفجر مفاجأة بشأن دور الملك السعودي “فيديو وصور“

• شاهد : فتاة سعيدة الحظ .. اشترت رقم هاتف جديد وعند استخدامة عثرت على "واتس أب قديم" بداخله مفاجئة غيرت كل حياتها

• لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد

---------------------------------

ويبدو بالصورة الشابة فوز العتيبي وهي ترتدي فستاناً أبيضاً قصيراً، وحذاءاً أبيضاً، وقد رفعت ساقها وهي تقبل زوجها أحمد الموسى من فمه.

فوز العتيبي كتبت تعليقاً عبر صورتها في تويتر قائلة :” حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم”.

الصورة التي نشرتها فوز العتيبي تعتبر الأولى من نوعها، وهي الأكثر جـ.ـرأة بين الصور التي تنشرها عادة لحياتها مع زوجها أحمد الموسى والتي تتسم بأنها مثيرة للجدل.

موجة واسعة من الجدل.. البعض معجبون وآخرون : تعتبر صورة إبـ.ـا حـيـة

وأثارت تلك الصورة موجة موجة واسعة من الجدل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لا سيما الأشخاص الذين يتابعون فوز العتيبي في حسابها بتويتر، والبالغ عددهم أكثر من مئة ألف متابع.

وفي الوقت الذي عبر البعض عن إعجابه بصورة فوز العتيبي واعتبرها دليلاً على سعادتها في حياتها مع زوجها، رأى آخرون أن نشر مثل هذه الصورة غير صائب وفيه مخـ.ـالفة للذوق العام.

وقال أحمد البصيري تعليقاً على الصورة :”الله يخليكم حق بعض بس تستري شوي”، فيما تساءل مغرد آخر “أي واحد يسوي خير و يبلغ عليها لمخـ.ـا لفة الذوق العام؟”.

وقالت مغردة تدعى بشرى :” الله يخليكم لبعض يافوز، ما شاء الله”، فيما قالت ريبال :”جدًا جميلة كأنها بوستر فليم ، ربي يسعدكم دائماً ويخليكم لبعضكم “.

أما مرام فلم يعجبها نشر مثل هذه الصورة على الشبكات الاجتماعية، حيث علقت بالقول :”عادي تصوري وانبسطي وندعي لك ربي يسعدك ويخليكم لبعض بس بدون تجـ.ـاوزات وإيحـ.ـاءات، ترا ذي تعتبر إبـ.ـاحـ.ـية ف تحملي الغرامة ثاني مرة”.

فيما قال أبو يزيد معبراً عن عدم إعجابه هو الآخر “باقي فيديو في غرفة النوم، وش ذا عيـ.ـب”، وتساءل بارق البارقي :” وش السر في رفعه الرجل”.

زواج فوز العتيبي المثير للجدل

أكثر ما كان يثير الجدل لدى الشابة السعودية فوز العتيبي، هو زواجها من شاب يدعى أحمد الموسى، وقيامها بشكلٍ مستمر بنشر صور ومقاطع فيديو تجمعها معه دون أن تظهر وجهه، وفي أحد الفيديوهات ظهرت وهي تقبله وتتحدث معه ببعض المفردات غير اللائقة اجتماعياً.

وفي لقاء سابق لها تم بثه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع الإعلامية نادين البدير التي تقدم برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية” السعودية تحدثت فوز العتيبي عن طريقة تعرفها على زوجها أحمد الموسى، مشيرة أنه تقدم لها لأكثر من أربعة مرات، ولم يقبل أهلها به، فذهبت للمحكمة وأخذت قراراً يمكنها من الزواج”.

وعن طبيعة علاقتها مع زوجها أحمد الموسى قبل أن يتم الزواج، ذكرت أنها تعرفت عليه قبل زواجهما بسنتين، حيث كان متابعاً لها في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن تم حديث بينهما في إحدى المرات عندما كانت تتحدث مع متابعيها.

وبدأت القصة من تلك المحادثة، حيث “دخل حياتها” وكان يعرف مسبقاً الكثير من التفاصيل عنها، وبعد إعجاب متبادل بينهما تقدم لها وتم الزواج.