شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تكتيك طارئ ومفاجئ الان يربك الحوثيين ويحسم معركة "نهم" .. الجيش الوطني يتوجه نحو صنعاء ..(شاهد اخر التطورات الميدانية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم هجوماً شرساً على مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش نفذت الهجوم عقب إستدراجها لتعزيزات حوثية جديدة وكبيرة كانت تخطط لاستهداف الجيش في مواقعه في نهم شرق صنعاء .

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وفي التفاصيل قال المصدر أن الجيش الوطني سمح لتلك المليشيات بالتقدم بالقرب من فرضة نهم، ليتم الهجوم عليها من كافة الاتجاهات والأطباق عليها .

وأكد المصدر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن كل تلك المليشيات التي حاولت التقدم لقت مصرعها بالكامل ،وغنم الجيش كافة عتادها العسكري التي قدمت به.

وتعيش مليشيات الحوثي حالة من الارتباك والقلق، خاصة بعد الكم الهائل من الخسائر التي تتكبدها يوميا بين قتيل وجريح وأسير في جبهات القتال في نهم وصرواح والجوف.