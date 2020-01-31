شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي أجندة فارسية.. هاشتاج يتصدر "تويتر" لفضح دور إيران القذر في اليمن ونشر الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر هاشتاج "الحوثي أجندة فارسية"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لفضح جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن. وتحدث متداولي الهاشتاج عن دور إيران في دعم مليشيا الحوثي لقتل الشعب اليمني وتزويدها بالسلاح لنشر الإرهاب في المنطقة.



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