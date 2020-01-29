شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل

لا تتوقف الأخبار والشائعات عن قضية المخرج المصري خالد يوسف، وشريكاته في الفضيحة منى فاروق، وشيما هلال، ومنى الغضبان، ورنا هويدي، خصوصاً وأنها فضيحة كبرى لم يشهدها الوسط الفني المصري من قبل.

حاولنا التأكد من صحة تلك المعلومات، وعلمنا أن رنا لم تكن متزوجة من الأساس حتى تنفصل، وكل ما ينشر عن زواجها وطلاقها مجرد شائعات لخلق مزيد من البلبلة حول القضية الأكثر جدلاً في الوسط الفني المصري والعربي.

جديد اب برس :

Advertisements