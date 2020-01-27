شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غايةالخطوره... شاهد الان تعزيزات عسكرية الى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء لاسناد قوات الجيش الوطني وهاذا ماسيحدث خلال لحظات"تفاصيل طارئة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواجهات حامية الوطيس وطيران التحالف العربي يشعل جبهة نهم بسلسلة غارات عنيفة بهذه الحظات .. والمعارك على تشتعل الان بشكل عنيف حتي الجوف (شاهد يحدث الان) افشال مخطط حوثي خطير غير مسبوق من قبل لاسقاط مدينة مارب من الداخل والقبض على 300 مقاتل من الحوثيين .. (شاهد صورة و تفاصيل حصرية) وردنا الان : الجيش ينصب فخا غير مسبوق للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم عاجل : قناتي العربية والحدث تقطع الشك باليقين قبل لحظات وتبث «مشاهد حية» من خطوط تماس للمعارك المشتعلة في نهم

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