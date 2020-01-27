شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطوره.. ليس في جبهة نهم ولا الجوف ولا مأرب ولا الساحل الغربي خبر كارثي ورد قبل قليل من هذه المحافظة واثار جنون مهدي المشاط واخرج عبد الملك الحوثي من جحره "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو : شاهد كفيل سعودي يثلج صدور كل المغتربين على المملكة السعوديه ويبهج قلوبهم بعمل نبيل جعل كل المقيمين يتمنون اللقاء به لتقبيل رأسه "صورة اسعدت وافرحت كل مقيم" عاجل : الجنرال الاحمر يفاجي الجميع ويصل مأرب ويعقد اجتماع عسكري طارئ وعاجل بوزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الثالثة وقادة الاولية .. وهذا ما تم الاتفاق عليه بشان العاصمة صنعاء الان (تفاصيل ساخنة) وردنا الان : السعودية تصعق هادي والجنرال الاحمر وتطالبهم بسحب قواتهم من 3 محافظات جنوبية والزبيدي يطير فرحا لأنه سيكون الحاكم الفعلي للجنوب بعد انسحاب قوات الشرعية(شاهد تفاصيل) أقوى رد مزلزل وعاجل .. على «ظهور ابو علي الحاكم في مفرق الجوف وسقوط المحافظة» وماذا وجدوا حين ذهبوا للبحث عنه (شاهد الرد الناري)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطوره.. ليس في جبهة نهم ولا الجوف ولا مأرب ولا الساحل الغربي خبر كارثي ورد قبل قليل من هذه المحافظة واثار جنون مهدي المشاط واخرج عبد الملك الحوثي من جحره "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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