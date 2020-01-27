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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : ناطق الجيش يكشف حقيقة ما يحدث الآن في جبهة «نهم» و«الجوف»

نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، الانباء التي تروج لها مليشيات الانقلاب الحوثية، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

واكد مجلي في مداخلة هاتفية مع قناة" اليمن اليوم" ان الجيش الوطني لا يزال يسطر انتصارات بطولية وما تروج له المليشيات من انتصارات اكاذيب باطلة.

واضاف ان قوات الجيش متحكمه بزمام الامور بعد سيطرتها على جبل هيلان وانها عازمة على استكمال تحرير ما تبقي من مواقع في الجوف ومأرب وبقية اليمن.

وعن جبهة الجوف اكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني ان المعارك لا زالت على أشدها نافيا ان تكون مليشيات الحوثيين سيطرت على مواقع وما يتم الترويج له من اخترقات يضحون بمئات. جديد اب برس : ​ Advertisements

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