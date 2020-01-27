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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصورة التي وردت من جبهة نهم وصعقت عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم لكنها اثلجت صدر هادي والجنرال الاحمر وجعلتهم يطيرون فرحا ( صورة )

نفى قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء ، و وصف ما حدث بالانتصار الوهمي.

وأكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز خلال زيارته نهم للاطلاع على سير العمليات القتالية التي تخوضها قوات الجيش الوطني ومعه محافظ صنعاء وعدد من القيادات العسكرية، أن محاولات الحوثي لخداع الناس بانتصاراته الوهمية لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي .

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وجدد اللواء الركن صغير بن عزيز، ألا تراجع عن تحرير العاصمة صنعاء، واقتلاع مشروع الكهنوت الجاثم على صدور اليمنيين. داعيا الجميع إلى تجنيب أبنائهم الالتحاق بمليشيا الحوثي إلى محارق الموت

وحقق الجيش الوطني، الأحد، انتصارات جديدة على مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي "نهم" شرق صنعاء ومحافظة الجوف، فيما دكت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين بـ25 غارة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني، حققت تقدما في ميمنة وميسرة جبال نهم، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين.

وأشارت المصادر، إلى أن الجيش الوطني، استعاد معسكر "فرضة نهم"، وحقق تقدما إلى سلاسل جبلية أخرى في عمق مديرية نهم.

كما توغلت قوات الجيش الوطني، وبإسناد من التحالف العربي، على مناطق واسعة في سلسلة جبال "المنار" و"قتب"، في معارك ضارية أسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين، وأسر أكثر من 15 عنصرا، وفقا للمصادر.